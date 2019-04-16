Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали
Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу
Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" заявляет, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились с НСК об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 19 апреля. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу НСК.
"Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу", - сказал собеседник агентства.
При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.
Пресс-служба отметила, что другие детали, в том числе относительно доступа граждан на стадион, будут обнародованы позже в зависимости от того, каких договоренностей достигнут штабы.
Ранее сообщалось, что штабы кандидатов договорились об аренде стадиона, но пока нет ясности о формате дискуссии и времени. Сегодня вечером состоятся переговоры между представителями штабов по формату переговоров.
Напомним, накануне стало известно, что Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском". Как рассказывал спикер его штаба, глава государства предлагает провести встречу на стадионе с 16:00 до 18:00.
В свою очередь у Зеленского не поддержали предложение Порошенко о переносе времени дебатов на "Олимпийском". Спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков ссылается на то, что законом время для дебатов предусмотрено на 19:00.
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