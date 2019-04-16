Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали

Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" заявляет, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились с НСК об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 19 апреля. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу НСК.

"Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу", - сказал собеседник агентства.

При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Пресс-служба отметила, что другие детали, в том числе относительно доступа граждан на стадион, будут обнародованы позже в зависимости от того, каких договоренностей достигнут штабы.

Ранее сообщалось, что штабы кандидатов договорились об аренде стадиона, но пока нет ясности о формате дискуссии и времени. Сегодня вечером состоятся переговоры между представителями штабов по формату переговоров.

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Напомним, накануне стало известно, что Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском". Как рассказывал спикер его штаба, глава государства предлагает провести встречу на стадионе с 16:00 до 18:00.

В свою очередь у Зеленского не поддержали предложение Порошенко о переносе времени дебатов на "Олимпийском". Спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков ссылается на то, что законом время для дебатов предусмотрено на 19:00.

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