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В штабе Зеленского считают, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха

Сегодня, 20:21

Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата

Фото: Сегодня

В штабе кандидата на пост президента, шоумена Владимира Зеленского считают, что попытки создать проблемы при голосовании во втором туре выборов президента не увенчаются успехом.

"Комиссии в итоге все равно сформировались, очередей больших не будет и люди смогут комфортно прийти и осуществить свое волеизъявление", – сказал представитель штаба Александр Корниенко, комментируя информацию о заполнении кандидатами своих квот в участковых комиссиях.

По его словам, что команда Зеленского подавала почти 100% кандидатур в участковые комиссии, но часть из них была отклонена по объективным техническим причинам.

"Например, человек, который является действующим наблюдателем, не успел выписаться. Какие-то кандидатуры отклонили. Но это рабочий процесс. То есть в итоге мы подали практически 95%. А оппонент подал, получается, где-то 73%", – указал Корниенко. По его мнению, это можно расценивать как попытки сорвать выборы на отдельных участках и округах.

Напомним, в предвыборном штабе Порошенко обещали закрыть все вакантные места по своей квоте в участковых избирательных комиссиях . Так спикер штаба Порошенко Олег Медведев прокомментировал информацию ЦИКа и гражданской сети "ОПОРА" о неукомплектованности участковых избиркомов в ряде округов.

Медведев заверил, что не может быть и речи о срыве президентских выборов за якобы "некомплект членов УИК" со стороны кандидата Порошенко.

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Тег Зеленский, голосование, избиркомы, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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