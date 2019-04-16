В штабе Зеленского считают, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха

Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата

Фото: Сегодня

В штабе кандидата на пост президента, шоумена Владимира Зеленского считают, что попытки создать проблемы при голосовании во втором туре выборов президента не увенчаются успехом.

"Комиссии в итоге все равно сформировались, очередей больших не будет и люди смогут комфортно прийти и осуществить свое волеизъявление", – сказал представитель штаба Александр Корниенко, комментируя информацию о заполнении кандидатами своих квот в участковых комиссиях.

По его словам, что команда Зеленского подавала почти 100% кандидатур в участковые комиссии, но часть из них была отклонена по объективным техническим причинам.

"Например, человек, который является действующим наблюдателем, не успел выписаться. Какие-то кандидатуры отклонили. Но это рабочий процесс. То есть в итоге мы подали практически 95%. А оппонент подал, получается, где-то 73%", – указал Корниенко. По его мнению, это можно расценивать как попытки сорвать выборы на отдельных участках и округах.

Напомним, в предвыборном штабе Порошенко обещали закрыть все вакантные места по своей квоте в участковых избирательных комиссиях . Так спикер штаба Порошенко Олег Медведев прокомментировал информацию ЦИКа и гражданской сети "ОПОРА" о неукомплектованности участковых избиркомов в ряде округов.

Медведев заверил, что не может быть и речи о срыве президентских выборов за якобы "некомплект членов УИК" со стороны кандидата Порошенко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В штабе Зеленского считают, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.