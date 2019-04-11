У Зеленского рассказали, возможны ли переговоры с "Л/ДНР"

Решение по войне на Донбассе и деоккупации Крыма находится в Москве, пояснил Разумков

Фото: facebook.com/sluga95.

Владимир Зеленский в случае победы на выборах в качестве президента готов вести переговоры с Россией, а не с боевиками т.н. "ЛНР" и "ДНР", так как они, во-первых, являются террористическими организациями, а во-вторых – ни на что не влияют и не принимают решений.

Об этом заявил в интервью BBC Украина спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что переговоры с террористами не ведутся, а решение по войне на Донбассе и деоккупации Крыма находится в Москве.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решение. Так называемые "администрации ДНР и ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними – это, мягко говоря, малоэффективно. Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу (переговоры с террористами не ведутся – ред.)", – сказал Разумков.

Он отметил, что Зеленский очертил красные линии по Донбассу и Крыму, и ни при каких обстоятельствах не собирается торговать украинскими территориями и украинцами.

Как мы недавно сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.

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