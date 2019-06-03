Убийство пьяными полицейскими 5-летнего мальчика: реакция Луценко

По словам генпрокурора, ранение было крайне тяжелым

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал трагическую гибель пятилетнего ребенка, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

"Пятилетний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяслав-Хмельницком, которые развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым", – написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в связи с этим инцидентом прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Подозрения будут вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде завтра утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", – заверил Луценко.

Генпрокурор добавил, что сегодня же подписал письмо на имя министра внутренних дел с требованием снять с должности ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции.

"Выражаю искренние соболезнования родителям и родным ребенка", – написал Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, копы были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное бюро расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку.

Ранее бабушка пятилетнего Кирилла Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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