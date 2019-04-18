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Зеленский о дебатах с Порошенко: "Наверное, я не знаю"

Сегодня, 10:59

Зеленский заявил, что не думает о том, как итоги дебатов отразятся на выборах

Фото: Сегодня

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что политические дебаты с конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко могут состояться 19 апреля, но точно об этом не знает.

"Наверно, я не знаю", – ответил он на утверждение о том, что "в пятницу могут быть дебаты". Зеленский заявил, что не думает о том, как итоги дебатов отразятся на выборах.

"Это мнение украинского народа. Честно говоря, я об этом не думаю. Это выбор людей", – сказал он. При этом кандидат подчеркнул, что считает важным не слова, а поступки.

"На дебатах мы просто увидим двух людей. После того, что было сделано за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать. И должен выиграть для того, чтобы дать шанс стране. Если я не справлюсь с этим шансом, я зубами держаться (за пост президента. – Ред.) не буду", – сказал Зеленский.

Представитель Порошенко в ЦИК Украины Руслан Князевич ранее обратился в комиссию с просьбой перенести начало теледебатов 19 апреля с 20:00 на 21:00 в связи с запланированными дебатами ранее в тот же день на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Заседание ЦИК по этому поводу состоится в четверг в 12:00.

При этом, в Центральной избирательной комиссии Украины попросили представителя кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ЦИК Сергея Кальченко предоставить письменный ответ о том, выступает ли Зеленский против переноса времени проведения теледебатов на Общественном ТВ с 20:00 на 21:00.

Как сообщалось, на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам. В распоряжении штабов кандидатов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи.

Как сообщалось, у Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.

Отметим, недавно Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля!

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Тег выборы, Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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Источник:

РБК-Украина

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