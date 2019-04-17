На НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам

В распоряжении штабов кандидатов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи

С ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

"Я на НСК "Олимпийский", вот мы устанавливаем сцену, тут у нас будет фан-зона, как мы сказали, свободный доступ для всех граждан Украины. Дебаты 2019 – 19 апреля в 19:00, свободный доступ", – сказал Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины.

На НСК "Олимпийский" пока не могут сказать, в каком формате пройдут дебаты.

"Ситуация меняется иногда каждый час, я не могу дать вам стопроцентное подтверждение в каком конкретно формате пройдет мероприятие 19 числа", – говорит Виктор Анисимов заместитель генерального директора НСК "Олимпийский".

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что на стадионе 19 апреля ожидается около 60 тысяч украинцев, которые будут наблюдать за дебатами, поэтому на территории спорткомплекса будут дежурить 10 тысяч полицейских.

"Работникам системы МВД придется работать как извне, так и внутри стадиона, этим можно объяснить такое количество правоохранителей. Кроме того, будет заполнена вся фан-зона. Мы будем безопасно размещать потоки людей. Конечно, будет проверка на металлоискателях и осмотр. И я прошу всех с пониманием отнестись к мерам безопасности", – подчеркнул глава МВД и добавил, что силовики остаются вне политики.

Как сообщалось, у Зеленского рассказали, сколько мест забронировали зрители на дебаты на НСК "Олимпийский". В то же время возникли перебои в работе билетного сервиса, через который можно было бесплатно обзавестись билетом.

Отметим, недавно Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

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