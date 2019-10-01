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Угроза импичмента: Джулиани нанял уотергейтского прокурора для защиты

1 октября, 23:59

Дело очень сложное, - прокомментировал ситуацию юрист

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Юрист Джон Сейл, участвовавший в расследовании Уотергейтского скандала, повлекшего в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента, будет представлять интересы адвоката нынешнего главы американского государства Рудольфа Джулиани в рамках попыток демократов в Конгрессе добиться отстранения Дональда Трампа. Об этом юрист газете Politico.

"Меня только что вовлекли", — заявил он. "Дело очень сложное. Мы только приступили к анализу того, какую диспозицию нам защите следует занять", — добавил Сейл, который в прошлом работал помощником окружных прокуроров штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Флорида. Он также участвовал в громком разбирательстве скандала с попыткой прослушивания в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 года.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса потребовал от адвоката главы Белого дома предоставить к 15 октября все документы о разговоре Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Джулиани заявил, что у этого комитета нет достаточных полномочий, чтобы принудить его нарушить адвокатскую тайну. Сейл уточнил, что Джулиани на время разбирательства в Конгрессе продолжит работать личным адвокатом главы государства.

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Кроме того, мы писали: адвокат Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США уотергейт импичмент Зеленский конгресс Трамп прокуроры джулиани

Источник: ТАСС

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