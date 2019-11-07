Украденные из бюджета деньги вернут: Зеленский рассказал как

/ Фото: president.gov.ua

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Принятый Верховной Радой закон о наказаниях за незаконное обогащение поможет не только посадить в тюрьму чиновников, которые украли из украинской казны, но и вернуть сами награбленное.

Об этом в интервью "Откровенно с президентом" заявил Владимир Зеленский.

"Сначала у нас не было Рады. Мы подавали в прежнюю Раду (я уже был президентом) возвращение закона о незаконном обогащении – никто не хотел. Затем появилась Рада, и мы наконец проголосовали за этот закон. Было очень много и крупных финансовых групп, и других партий, которые лоббировали, чтобы не голосовать за этот закон. Мы проголосовали – скоро он начинает реально действовать. Поэтому это будут не только посадки, но и возврат денег в бюджет страны. Это самое главное, потому что денег нет", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил об "оживлении" многих ранее замороженных производств и, в частности, "дела Майдана", которым сейчас занимается генеральный прокурор Виктор Чумак.

"Он должен создать группу, и он уже ее создал. Дело рассматривалось пять лет, но мы как общество не видим реального результата. Я уверен, что он будет", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент назвал борьбу с контрабандой и рейдерством краткосрочным приоритетом его команды, поэтому он призвал украинский бизнес избавиться от коррупции и вывести экономику из тени.

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