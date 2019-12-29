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Украина будет настаивать на обмене всех пленных на следующей встрече "Нормандской четверки" – Пристайко

29 декабря, 19:13

Договоренность лидеров во время "Нормандии" выполняется

/ Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Украинская сторона назвала приоритетом работу по формуле обмена удерживаемыми лицами "всех на всех" и намерена поднимать этот вопрос на следующий раундах переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ. – Ред.).Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех на всех" – это приоритет", – написал Пристайко.

Ранее Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

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Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

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Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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