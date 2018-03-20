Украина готовится создать орган для привлечения России к международной ответственности

Депутаты приняли важное решение – Киев возьмется за разработку консолидированной претензии к агрессору

Украина начнет разработку единой обобщенной правовой позиции по реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию. Соответствующий проект постановления поддержали 229 народных избранников

Так, постановлением о комплексе безотлагательных мер рекомендуется президенту Украины создать межведомственный орган, который будет отвечать за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося агрессии, к России как государству-агрессору.

В свою очередь Рада рекомендует Кабинету министров взяться за создание выше указанного органа и разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России; разработать и внести в ВР законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии России.

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Для привлечения России к международной ответственности правительству рекомендуется продолжить и расширить использование механизма Европейского суда по правам человека.

Согласно принятому постановлению, за создание единой базы доказательств агрессии России против Украины, совершения военных преступлений будут ответственны Генеральная прокуратура, Служба безопасности и Министерство обороны.

В свою очередь Рада рекомендует ГПУ предоставить Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь представитель США в ОБСЕ отмечал, что российские "гумконвои" доказывают ее участие в войне в Украине. Гарри Камиан подчеркнул, что эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.