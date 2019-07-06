Украина направила в ООН разъяснение по "языковому" закону из-за обращения России

В Киеве назвали "языковые" инициативы Москвы "банальным очковтирательством"

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Украина 3 июля официально проинформировала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности, а также не имеет никакого отношения к компетенции СБ.

Соответствующее письмо направил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко Перу – стране, которая на ближайший месяц стала председателем СБ ООН. Об этом написал спикер постоянного представительства страны при Организации Олег Николенко.

По его словам, разъяснение направлено в контексте заседания, запланированного на 16 июля из-за обращения российской делегации.

"Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", – подчеркнул Николенко, говоря о позиции Киева по данному вопросу.

Он также добавил, что в письме украинская сторона привлекает внимание ООН к существенному обострению российско-украинского конфликта, что действительно должно волновать СБ.

"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это и освобождение украинских моряков, а также кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права", – сообщил Николенко.

При этом он отметил, что СБ ООН, прежде всего, должен реагировать на указанные нарушения.

"Все другие "языковые" инициативы Москвы – банальное очковтирательство", – заключил спикер постпреда Украины при ООН.

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

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