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Россия готовится вернуть украинских моряков: адвокат указал на важную деталь

4 июля, 12:23

По мнению Полозова, Москва готовится выполнить решение Международного трибунала

Фото: AFP

Есть основания полагать, что Россия намерена выполнить решение Международного трибунала по освобождению пленных украинских моряков. Об этом заявил координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

В частности, по его словам, на это указывает нота, которую МИД России направил Киеву относительно условий передачи моряков.

"Я внимательно читал вот эту ноту российскую, из-за которую был потом целый скандал политический здесь. Эта нота указывает на то, что Российская Федерация намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: не хотите – и не надо", - сказал адвокат.

Он напомнил, что через два дня после ответа Киева замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответы относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков.

"То есть эта повторное заявление свидетельствует о том, что все-таки какой-то интерес там. Связано это со встречей Путина с представителями G-20 в Осаке? Мы знаем заявления Путина, Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет", - отметил Полозов.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


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Тег Россия, Полозов, трибунал, пленные моряки

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