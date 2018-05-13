"Украина нас беспокоит": Меркель прокомментировала обострение ситуации на Донбассе

Немецкий канцлер приехала в Италию получить премию мира и вспомнила об Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется. Об этом она сказала во время визита в Италию, где ей в городе Ассизи вручили премию мира, передает Радио Свобода.

Она выразила глубокую озабоченность нарушением режима прекращения огня.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать Минские договоренности. Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", – сказала Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ После переговоров с Макроном и Порошенко Меркель сделала заявление по Украине

Отметим, что в Ассизи канцлер ФРГ получила "лампу мира святого Франциска", которым ее наградил монашеский орден францисканцев за ее работу в направлении достижения мира. Эту традиционную премию неофициально называют "католической Нобелевской премией мира".

Напомним, 11 апреля Меркель с Путиным обсудили Украину. Президент России а канцлер ФРГ провели телефонный разговор и затронули тему размещения миротворцев на Донбассе, котору перед этим обсуждали лидеры стран "нормандской четверки" в немецком Ахене, но без российского лидера.

Отметим, что с начала конца апреля и начала мая существенно активизировались бои на Донбассе. Боевики абсолютно забыли про перемирие и увеличили количество обстрелов, применяя при этом все имеющееся вооружения, даже тяжелое. Только за прошедшие сутки боевики резко обострили ситуацию на Донбассе. Враг 73 раза нарушил режим тишины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще четверо получили ранения.