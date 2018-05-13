"Украина нас беспокоит": Меркель прокомментировала обострение ситуации на Донбассе

Сегодня, 08:19

Немецкий канцлер приехала в Италию получить премию мира и вспомнила об Украине

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется. Об этом она сказала во время визита в Италию, где ей в городе Ассизи вручили премию мира, передает Радио Свобода.

Она выразила глубокую озабоченность нарушением режима прекращения огня.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать Минские договоренности. Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", – сказала Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отметим, что в Ассизи канцлер ФРГ получила "лампу мира святого Франциска", которым ее наградил монашеский орден францисканцев за ее работу в направлении достижения мира. Эту традиционную премию неофициально называют "католической Нобелевской премией мира".

Напомним, 11 апреля Меркель с Путиным обсудили Украину. Президент России а канцлер ФРГ провели телефонный разговор и затронули тему размещения миротворцев на Донбассе, котору перед этим обсуждали лидеры стран "нормандской четверки" в немецком Ахене, но без российского лидера.

Отметим, что с начала конца апреля и начала мая существенно активизировались бои на Донбассе. Боевики абсолютно забыли про перемирие и увеличили количество обстрелов, применяя при этом все имеющееся вооружения, даже тяжелое. Только за прошедшие сутки боевики резко обострили ситуацию на Донбассе. Враг 73 раза нарушил режим тишины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще четверо получили ранения.
Донбасс, Меркель, перемирие

Вы сейчас просматриваете новость ""Украина нас беспокоит": Меркель прокомментировала обострение ситуации на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Заморозить конфликт или уйти и сохранить лицо: Портников назвал три варианта для Путина по Донбассу

Сегодня, 04:31

Москва сейчас загнана в такое положение, что нужно принимать какие-то решения по Украине

Донбасс

Скриншот

Бойцы ВСУ на видео рассказали об обстрелах врага

Вчера, 15:59

Бойцы ВСУ объяснили, что враг пытается вывести их на бой, чтобы ударить артиллерией
Загрузка...

Донбасс

Фото: пресс-центр штаба ООС

На Донбассе идут бои и вражеские обстрелы: в штабе сообщили подробности

Вчера, 15:24

На протяжении суток боевики 50 раз обстреливали украинцев, из них 19 - из тяжелых вооружений

Донбасс

Фото: Facebook/ukr.embassy.usa

США выделят Украине дополнительно 125 млн долларов для Донбасса

Вчера, 11:28

Помощь выделят регионам, пострадавшим от российской агрессии

Украина

Фото: посольство США в Украине

"Украина не забыта": Волкер рассказал, когда и зачем приедет на Донбасс

Вчера, 08:14

Это будет седьмой визит спецпредставителя Госдепартамента США в Украину

Донбасс

фото AFP

В Госдепе считают, что незаконный "гумконвой" РФ прибыл для пополнения запасов войск

Вчера, 03:25

В Госдепартаменте США сочли незаконной российскую поставку гуманитарной помощи на Донбасс
Загрузка...