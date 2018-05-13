Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, бои идут по всей лини фронта

Сегодня, 07:48

По данным разведки, уничтожены два и ранены шесть оккупантов

Facebook Генеральный штаб ВСУ
Facebook Генеральный штаб ВСУ

Боевики и российские военные продолжают осложнять ситуацию на Донбассе. Так, за прошлые сутки, 12 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

По данным разведки, уничтожены два и ранены шесть оккупантов. Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще четверо получили ранения. Раненым оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

В течение ночи текущих суток, 13 мая, противник шесть раз применял тяжелое вооружение. Ситуация контролируется Объединенными силами.

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Напомним, сутками ранее, 11 мая, и утра 12 мая ситуация на Донбассе обострилась, шли круглосуточные бои. Боевики 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения. Боевики активно применяли тяжелое вооружение, но получали адекватный ответ от ВСУ.

Также ранее сообщалось, что в течение суток 10 и утра 11 мая боевики на Донбассе 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
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