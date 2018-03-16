Украинцев предупредили об уголовной ответственности за участие в выборах президента РФ в Крыму

Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

Следствием установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины – Автономной Республике Крым – незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой Центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

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Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборов, организованных оккупационными властями.

СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексирована Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Накануне Климкин рассказал о наказании организаторов выборов в Крыму.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными и их результаты нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.