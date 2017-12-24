Украина получит оружие от США: Порошенко поблагодарил Трампа

Американское оружие будет использовано лишь для отпора агрессору, заверил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил руководство США за одобрение продажи Украине оборонительного летального оружия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в вопросе получения Украиной оружия была достигнута соответствующая договоренность с президентом США Дональдом Трампом.

"Это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время моего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России – достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", – написал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трамп объявит план продажи противотанковых ракет Украине – СМИ

Глава украинского государства уточнил, что американское оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях.

"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии", – подчеркнул президент.

Напомним, 22 декабря Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе в телефонном режиме. Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков.

Как известно, 12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.