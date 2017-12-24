Украина получит оружие от США: Порошенко поблагодарил Трампа

Сегодня, 09:32

Американское оружие будет использовано лишь для отпора агрессору, заверил глава государства

Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил руководство США за одобрение продажи Украине оборонительного летального оружия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в вопросе получения Украиной оружия была достигнута соответствующая договоренность с президентом США Дональдом Трампом.

"Это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время моего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России – достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", – написал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава украинского государства уточнил, что американское оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях.

"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии", – подчеркнул президент.

Напомним, 22 декабря Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе в телефонном режиме. Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков.

Как известно, 12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.
США, Порошенко, Трамп, летальное оружие

Вы сейчас просматриваете новость "Украина получит оружие от США: Порошенко поблагодарил Трампа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock

США не хотят дразнить Россию: эксперт объяснил, как Украине получить Javelin

22 Декабря, 14:53

Американские противотанковые комплексы спокойно поставят в тупик российское войско, считает Жданов

Украина

Фото: pixabay.com

Американское оружие: что на самом деле разрешила поставлять Украине Администрация Трампа

22 Декабря, 08:04

Госдеп разрешил некоторым американским компаниям продать Украине летального оружия на $41,5 млн
Загрузка...

США

фото AFP

Решением о летальном оружии Трамп напомнил Путину о проигрыше в "холодной войне" – сенатор США

22 Декабря, 04:51

Коттон одчеркнул, что такое решение является изменением по отношению к политике времен администрации президента Барака Обамы

США

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Маккейн призвал Трампа одобрить продажу противотанкового оружия Украине

21 Декабря, 20:45

Сенатор призвал Дональда Трампа разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия Украине
Загрузка...