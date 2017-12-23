Госдеп подтвердил продажу оружия Украине

Сегодня, 04:06

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Reuters.

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны, говорится в сообщении.

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"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться", – говорится в заявлении департамента.

Как сообщалось,  президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Напомним,  20 декабря стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.

12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.
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