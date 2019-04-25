Украина созвала Совбез ООН, а Рада приглашает парламентариев НАТО в Киев: темы дня

В ООН обсудят "паспортный" указ Путина для Донбасса, а Рада зовет Парламентскую ассамблею Альянса в Украину

Сайт "Сегодня" обратил внимание на топ-новости дня, которые будут задавать информационный фон в течение 25 апреля

На очередном заседании Верховной Рады приняли законопроект о языке, также в планах парламента - согласовать проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве и рассмотреть вопросы парламентской реформы.

Состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО. Украина созвала заседание Совбеза в связи с решением президента России Владимира Путина упростить выдачу российского гражданства жителям временно оккупированных районов Донбасса .

Путин проводит переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном , который накануне прибыл в Россию на собственном бронепоезде.

В Брюсселе пройдет саммит ЕС — Япония, где обсудят вопросы инвестиций, торговли и экономических отношений. Участники затронут ситуацию в Украине и на Корейском полуострове, а также в Иране.

В Пекине стартует II Форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь", в нем принимают участие свыше 5 тыс. человек из более чем 150 стран и 90 международных организаций, в том числе МВФ и ООН.

Об итогах дня среды, 24 апреля , смотрите в сюжете новостей "Сегодня".





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