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Украина требует от Трибунала признать Россию нарушителем Конвенции ООН по морскому праву

21 ноября, 19:54

Возвращение захваченных кораблей не снимает вины с России, говорит Зеркаль

Елена Зеркаль и группа украинских дипломатов за работой

Елена Зеркаль и группа украинских дипломатов за работой

Сегодня в Гааге состоялисьслушания в Арбитражном трибунале по иску Украины о нарушении Россией прав абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль сообщила в Facebook.

По ее словам, эти слушания касаются захваченных РФ год назад украинских кораблей и моряков, но они носят процедурный характер.

Завтра, 22 ноября, по результатам этих слушаний Арбитраж примет решение о возможности доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможности онлайн-трансляции слушаний.

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"Мы настаиваем на том, что дело срочное, - заявила Зеркаль и добавила. – Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад – почти через год после того, как 25 ноября 2018 года они были захвачены – РФ освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву".

Она подчеркнула, что суд должен положить конец этим нарушениям. А Украина требует окончательного, обязательного решения о признании России виновной в нарушении ряда статей Конвенции.

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"Несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос – вопиющее нарушение РФ фундаментального принципа международного морского права – абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей, РФ пытается отвоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Кроме того, Россия стремится сделать слушания максимально закрытыми", – говорит замминистра иностранных дел.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала .

Также сообщалось, что в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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Источник: Сегодня

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