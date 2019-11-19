Загороднюк: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

Министр отметил, что возвращение судов не является актом доброй воли с российской стороны

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Возвращенные российской стороной малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, заявляет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу", – написал Загороднюк в своем телеграмм-канале в понедельник вечером.

Министр отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли с российской стороны. "Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", – отметил он.

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"Мы и дальше будем строить способен военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - резюмировал Загороднюк.

Между тем, пока украинские корабли идут домой после российского плена, в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 ноября в Гааге рассмотрят нарушение Россией морского права. Заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль напомнила об иске Украины против России и заявила, что главная цель – установление нарушения морского права, его восстановление и получение надлежащей компенсации.

Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. Катера в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это. В свою очередь в МИД РФ заявили, что корабли являются вещественным доказательством в незаконном судебном процессе и технику передали Украине на ответственное хранение, поскольку российские следователи завершили необходимые следственные действия.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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