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Украина выбирает Верховную Раду: избирателей задабривают аквапарками и аптечками

10 июля, 07:19

Кандидаты выбирают все новые "пути" к сердцам избирателей

Фото: AFP

Украинцы обратились в полицию уже более 1,6 тысячи раз, заявляя о нарушениях, связанных с избирательным процессом. По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, большинство из этих обращений были связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей. Полиция уже открыла 66 уголовных производств. Журналисты "Сегодня" разобрались, как нынче задабривают народ.   

Как "засевают"

Мажоритарщики на местах начали менять подход к избирателю, следуя новым тенденциям. Четко уловив, что в разгар сезона домашних заготовок традиционная гречка не сработает, кандидаты в некоторых округах перешли на... сахар.

"Жители Луганщины на протяжении мая-июня массово получали мешки с пятью килограммами сахара", — сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

Другие кандидаты делают ставку на духовную пищу. Например, один из депутатов, идущих в Раду от Соломенского района Киева, устраивает во дворах вечера классической музыки, приглашая профессиональные струнные коллективы. Его "коллега" на столичном массиве Березняки устроил летние кинотеатры и по вечерам крутит для всех желающих кинохиты. 

Не забывают кандидаты и о детях — строят игровые площадки (в Киеве, Житомире), делают для них праздники с призами, бесплатной сладкой ватой и батутами (в Одессе, Ирпене, Вишневом, Боярке, Чернигове) и даже устраивают шахматные турниры (в Харькове). Традиционно чад потенциальных избирателей одаривают игрушками (в Полтаве), а еще — шариками и канцелярией со своими лицами (в Харькове). 

Но, пожалуй, больше всех повезло жителям Полтавы — для них потенциальный кандидат в нардепы организовал розыгрыш билетов на концерты группы "Антитела" и певца Олега Винника. Были розыгрыши и попроще: так, в Коростене людям предлагали бесплатные экскурсии в Киев и поездки в аквапарк. 

Некоторые кандидаты проводят свою кампанию с элементами азарта. Например, в нескольких областях активисты выявили листовки с анкетами. Читателям предлагается заполнить их, внеся туда персональные и контактные данные, а взамен — получить шанс выиграть настенные часы и мелкую бытовую технику.


Подкуп процветает

"Если говорить о непрямом подкупе избирателей, когда во время агитации раздают товары и услуги, эта проблема есть, и она в состоянии разворачивания, — рассказал "Сегодня" аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев. — Тенденции негативные и касаются одномандатных избирательных округов. Здесь кандидаты активно раздают товары бесплатно или на льготной основе. Все это преподносится так, что, мол, граждан не агитируют, а лишь информируют: кандидат помогает получить медуслуги, организовывает медосмотр, раздачу очков, содействует в ремонте дорог".

В числе уже открытых полицией дел есть и по фактам непрямого подкупа. 

Эксперт: "Подкуп себя изжил"

То, что нынешние выборы в Раду — первые за последнее время, которые проходят в разгар лета, скажется на явке. Такое мнение "Сегодня" высказал политолог Руслан Бортник.

"Немного, где-то на 3% по сравнению с президентскими, возрастет на этих выборах роль сельского населения, потому как эти люди в большнистве не разъезжаются отдыхать. Вместе с тем упадет роль городских жителей практически всех возрастов", — говорит Бортник. 

К этому добавляет, что, по его данным, сейчас в Украине эксперты насчитали около 40 округов, где есть система скупки голосов.

"Кстати, все делается с учетом времени года — кандидаты используют в своих целях даже банки и крышки для консервации фруктов. При этом очень мало случаев скупки голосов за деньги. Больше случаев подкупа там, где меньше контроля со стороны медиа. Но сама эффективность скупки существенно упала. Образ раздающего дискредитирован, поэтому многие избиратели настроены так: вещь возьму, но голосовать за кандидата не буду", — говорит Бортник. 

В полиции напоминают, что за подкуп избирателей грозит наказание от 1700 грн до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, о чем говорят кандидаты в депутаты за две недели до выборов в Верховную Раду. Государственные инвестиции в украинские предприятия – это новые рабочие места и ускорения темпов роста экономики, – убеждены кандидаты в депутаты.


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Тег кандидаты, подкуп, избиратели, парламентские выборы, выборы в парламент , подкуп избирателей, выборы 2019

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АВТОРЫ:

Игорь Серов , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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