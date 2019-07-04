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ЦИК отменил регистрацию восьми кандидатов-мажоритарщиков

4 июля, 21:58

Отменена регистрация кандидатов в Киевской и Одесской областях

Фото: ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru.

ЦИК отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах в соответствии с их заявлениями об отказе от баллотирования. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Так, отменена регистрация: Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля в округе №93 в Киевской области; Александра Таможнего – в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевича, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского – в ОИО №133 в Одесской области.

Как сообщалось, шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий. 

Напомним, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также мы писали, что ЦИК выделил партиям эфирное время на агитацию. Время будет предоставляться в два этапа, равными частями по 30 минут.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег выборы, регистрация, кандидаты, ЦИК, баллотироваться

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