Украинские эксперты смогут приобщиться к расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ

Франция направила Украине приглашения присоединиться к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которые в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана, прибудут в Леон 20 июля.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля", - написал Енин.

Ранее стало известно, что расшифровка "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", которые Иран направил во Францию, начнется 20 июля и продлится неделю. К расшифровке бортовых самописцев присоединятся канадские эксперты, которые отправятся во Францию.

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Напомним, Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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