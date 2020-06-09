Дело о сбитом самолете МАУ в Иране: Тегеран сообщил о шести задержанных

Трое из задержанных по делу МАУ вышли под залог

По делу о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном задержаны шесть человек, трое из них были освобождены под залог. Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голям-Хосейн Эсмаили, передает IRNA.

"Судебная власть, и в частности судебная организация Вооруженных сил, отвечает за дело о катастрофе украинского самолета", - сказал Эсмаили.

Ранее заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что расследование иранской стороной по факту крушения самолета "Международных авиалиний Украины" почти завершено, а бортовые самописцы самолета не содержат какой-либо "важной" информации.

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Никаких других подробностей о задержанных и инкриминируемых им статьях не указывается.

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Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – ответственность за их гибель взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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