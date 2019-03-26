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В Украину прибыли еще 110 канадских наблюдателей за президентскими выборами

Сегодня, 22:01

Эта группа присоединится к другим 50 канадским наблюдателям, которые приехали в Украину еще в середине февраля

Фото: Getty Images
В Украину прибыли еще 110 канадских наблюдателей за президентскими выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg Политика Эта группа присоединится к другим 50 канадским наблюдателям, которые приехали в Украину еще в середине февраля

Свыше 100 канадских наблюдателей прибыли в Украину, чтобы следить за голосованием на президентских выборах 31 марта. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, распространенном внешнеполитическим ведомством во вторник, 26 марта.

"Наблюдатели на выборах непосредственно поддерживают демократию. Сегодня 110 канадских наблюдателей прибыли в Украину для краткосрочного наблюдения за выборами", — сказала она. Министр уточнила, что эта группа присоединится к другим 50 канадским наблюдателям, которые приехали в Украину еще в середине февраля. По словам главы МИД, всего в этом году для наблюдения за президентскими выборами и связанными с ними процессами в Украине будут работать до 500 канадских наблюдателей.

Фриланд также напомнила, что Оттава уже выделила 24 млн канадских долларов (более 18 млн долларов США) на поддержку избирательных реформ и наблюдение за выборами в Украине. Кроме того, по словам главы МИД, "Канада выделила 2,8 млн канадских долларов (2,1 млн долларов США) на инициативы, направленные на противодействие дезинформации в связи с выборами в Украине".

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. 

Ранее  министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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Тег выборы, Канада, наблюдатели, фриланд, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

ТАСС

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