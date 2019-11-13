Услышать фермера и "прогнуться" под украинский народ: как в Раде реагируют на земельный законопроект

/ Фото: Сегодня

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В Верховной Раде продолжается противостояние нардепов от "Слуги народа" и всех остальных фракций, выступающих против принятия за основу законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель .

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что предложенный СН законопроект о рынке земли не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят

По ее мнению, в законе нет ключевого – права украинцев купить землю.

"Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Ведь не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодородных земель Черкасской, Полтавской областей и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю, могли вкладывать земли. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле в предложенных проектах законов не услышан простой крестьянин и фермер", – сказала она во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Также Геращенко подчеркнула, что фракция "Евросолидарность" категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала прогибаться под украинский народ, а не кого-либо из политических сил или указаний извне. Она отметила, что законопроект о продаже земли предусматривает продажу земли иностранцам и "раздачу" земли по 210 тыс. гектаров в одни руки – это площадь трех Киевов.

"Мы открываем с вами путь для того, чтобы в глобальном мире тот, у кого больше денег, имел и Украину. Причем "имел" в полном смысле этого слова", – заявила Тимошенко и призвала снять этот вопрос и провести референдум. Тимошенко заявила, что 75% граждан – против продажи сельскохозяйственной земли.

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил: "Попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование совершенно очевидно приведет к расколу в Раде, а завтра – к расколу в стране. Поэтому наиболее разумно будет отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться – и выйти со взвешенным решением в зал Рады. Потому что сегодня какое бы решение ни прошло – этот вопрос мы похороним и вернуться к нему уже не сможем".

Виктор Бондарь из группы "За будущее" заявил, что "ради очередных кредитов пытаются протолкнуть" продажу земли – и приравнивают Украину к странам третьего мира.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что при подготовке ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам . По его словам, именно об этом шла речь на заседании фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель СН Никита Потураев выступил с жестким заявлением, в котором обвинил оппонентов в продвижении коммунистической идеологии и назвав их пособниками Кремля.

"Мы наконец-то сведем счеты с этим маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. И вернем украинцам землю раз и навсегда", – эмоционально заявил "слуга народа".

Европейский союз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Об этом, комментируя намерение Верховной Рады рассмотреть законы о земельной реформе.

"Реформа должна строиться на приоритете права и принципах стабильности, прозрачности, справедливости и всеохватности. Уважая независимый законодательный процесс и суверенность принятия решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", – говорится в заявлении.

Также сообщалось, что противники открытия рынка земли в Украине проводят акцию протеста и принесли под стены Верховной Рады свинью в гробу .

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

Вместе с тем столичные правоохранители усилили меры по охране правопорядка в центре столицы. Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений ГУ Национальной полиции в Киеве и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на дежурство в усиленном режиме.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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