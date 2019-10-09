Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Уволенные члены ЦИК получили огромные зарплаты: названы суммы

9 октября, 12:06

оклады членов Комиссии обычные для среднестатистического украинца, но вот надбавки оказались космическими

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

Пока политики эксперты оценивают новый состав ЦИК, бывшим членам Центральной избирательной комиссии за сентябрь начислили немалые зарплаты, особенно удивляют надбавки. В среднем зарплата одного члена Комиссии составила 420 000 гривен.

"Українські новини" получили ответ от секретариата Центризбиркома о зарплатах.

Так, бившему председателю ЦИК Татьяне Слипачук за сентябрь выплачено 543 тыс. гривен: оклад 12 585, персональная надбавка – 8 810, надбавка за интенсивность труда – 12 585, индексация з/п – 3,5, отпускные – 46 747, материальная помощь на оздоровление – 235 289, компенсация за неиспользованный отпуск – 227 060.

Реклама

Что касается нового главы ЦИК Олега Диденко (еще работал в прошлом составе Комиссии), то он за сентябрь получил 738 000 гривен.

В тренде
Категорически не поддерживаем: Тимошенко озвучила "красные линии" по Донбассу
Юлия Тимошенко

Бывшие заместители главы ЦИК тоже немало заработали за последний месяц своей работы. Евгений Радченко и Олег Конопольский получили по 444 000, из которых только на решение социально-бытовых вопросов им выделили почти по 200 000; Наталия Бернацкая заработала за сентябрь 324 000, из которых 204 000 – помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

4 октября Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Народные депутаты поддержали 17 кандидатур президента Украины, поданных в парламент.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зарплаты ЦИК Диденко Слипачук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рожденияПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на ДонбассеПолитика
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика
Зеленского оставили один на один с Донбассом – Лукашенко
Зеленского оставили один на один с Донбассом – ЛукашенкоПолитика
В России озвучили позицию о присоединении США к
В России озвучили позицию о присоединении США к "нормандскому формату"Политика

Новости партнеров

Loading...