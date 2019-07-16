Уже 10 пленных украинских моряков уведомлены об окончании предварительного следствия
Дела Владимира Терещенко и Андрея Артеменко перешли новое процессуальное качество
Следователи Следственного управления ФСБ России объявили уведомление об окончании предварительного следствия в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ, еще двум военнопленным украинским морякам. Ими стали Владимир Терещенко и Андрей Артеменко.
Об этом управляющий партнер АО "Полозов и партнеры", адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины Николай Полозов, защищающий украинских моряков, сообщает на своей странице в Facebook.
Таким образом, на 16 июля, об окончании предварительного следствия уведомлены 10 пленных украинских моряков, добавил защитник.
Напомним, ранее уже были уведомлены пленные украинские моряки : Денис Гриценко, Василий Сорока, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш, Сергей Чулиба и Сергей Попов.
Новости "Сегодня" также сообщали, что Россия может передать Украине пленных моряков . Адвокат назвал условие и напомнил о случае Надежды Савченко.
Адвокат допустил, что моряков могут освободить до суда в рамках исполнения решения трибунала ООН.
"В этом случае не нужно ожидать приговора и это не противоречит ни Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, ни другим действующим российским законам", – заявил Полозов.
Напомним, что ранее в интервью телеканалу "Украина" бывший президент Петр Порошенко также заявил о наличии у него информации о том, что пленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Уже 10 пленных украинских моряков уведомлены об окончании предварительного следствия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова попросит Путина помиловать политзаключенных украинцев
Денисова, в свою очередь, попросит Зеленского помиловать россиян, которые лишены свободы в Украине
В России предъявили окончательные обвинения всем военнопленным морякам
В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко