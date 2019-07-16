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Уже 10 пленных украинских моряков уведомлены об окончании предварительного следствия

16 июля, 20:45

Дела Владимира Терещенко и Андрея Артеменко перешли новое процессуальное качество

Андрей Артеменко. Фото: Facebook
Андрей Артеменко. Фото: Facebook.

Следователи Следственного управления ФСБ России объявили уведомление об окончании предварительного следствия в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ, еще двум военнопленным украинским морякам. Ими стали Владимир Терещенко и Андрей Артеменко.

Об этом управляющий партнер АО "Полозов и партнеры", адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины Николай Полозов, защищающий украинских моряков, сообщает на своей странице в Facebook.

Таким образом, на 16 июля, об окончании предварительного следствия уведомлены 10 пленных украинских моряков, добавил защитник.

Напомним, ранее уже были уведомлены пленные украинские моряки : Денис Гриценко, Василий Сорока, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш, Сергей Чулиба и Сергей Попов.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Россия может передать Украине пленных моряков . Адвокат назвал условие и напомнил о случае Надежды Савченко.

Адвокат допустил, что моряков могут освободить до суда в рамках исполнения решения трибунала ООН.

"В этом случае не нужно ожидать приговора и это не противоречит ни Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, ни другим действующим российским законам", – заявил Полозов.

Напомним, что ранее в интервью телеканалу "Украина" бывший президент Петр Порошенко также заявил о наличии у него информации о том, что пленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов


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Тег терещенко, следствие, Полозов, артеменко, пленные моряки

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