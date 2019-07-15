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Россия может передать Украине пленных моряков: адвокат назвал условие

15 июля, 18:31

Николай Полозов напомнил о случае Надежды Савченко

Фото: AFP

Если Россия согласится исполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении украинских военнопленных моряков, которым на прошлой неделе предъявили обвинения в окончательной редакции, их могут освободить и передать Украине до оглашения приговора.

Об этом 15 июля заявил координатор стороны защиты Николай Полозов, объяснив, что в большинстве случаев людей отпускают, когда вступает в силу вынесенный им приговор, а президент затем принимает решение об их помиловании.

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Именно так и случилось с осужденной в России Надеждой Савченко, которую защищал Полозов.

Адвокат допустил, что моряков могут освободить до суда в рамках исполнения решения трибунала ООН.

"В этом случае не нужно ожидать приговора и это не противоречит ни Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, ни другим действующим российским законам", – заявил Полозов.

Напомним, что ранее в интервью телеканалу "Украина" бывший президент Украины Петр Порошенко также заявил о наличии у него информации о том, что украинских военнопленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов.


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Тег Россия, политзаключенные, Полозов, военнопленные, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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