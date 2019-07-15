Россия может передать Украине пленных моряков: адвокат назвал условие
Николай Полозов напомнил о случае Надежды Савченко
Если Россия согласится исполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении украинских военнопленных моряков, которым на прошлой неделе предъявили обвинения в окончательной редакции, их могут освободить и передать Украине до оглашения приговора.
Об этом 15 июля заявил координатор стороны защиты Николай Полозов, объяснив, что в большинстве случаев людей отпускают, когда вступает в силу вынесенный им приговор, а президент затем принимает решение об их помиловании.
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Именно так и случилось с осужденной в России Надеждой Савченко, которую защищал Полозов.
Адвокат допустил, что моряков могут освободить до суда в рамках исполнения решения трибунала ООН.
"В этом случае не нужно ожидать приговора и это не противоречит ни Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, ни другим действующим российским законам", – заявил Полозов.
Напомним, что ранее в интервью телеканалу "Украина" бывший президент Украины Петр Порошенко также заявил о наличии у него информации о том, что украинских военнопленных моряков освободят до дня внеочередных парламентских выборов.
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