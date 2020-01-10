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В Беларуси приговорили к смерти еще двоих людей

10 января, 20:46

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь

Что посмотреть в Минске

Что посмотреть в Минске / Фото: Анна Носова

Могилевский областной суд Беларуси в пятницу, 10 января, приговорил к смертной казни двух братьев Илью и Станислава Костевых. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Молодые люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 19 лет и 21 год, обвинялись в убийстве своей 47-летней учительницы и поджоге ее дома.

Тело убитой женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее сгоревшем доме в Черикове в апреле 2019 года. С места происшествия пропал компьютер, который позже был обнаружен в доме подозреваемых.

После ареста они сознались в убийстве, причиной которого, по их словам, стал давний конфликт.

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Правозащитник Андрей Полуда, комментируя приговор, отметил, что на сегодняшний день в республике вместе с братьями Костиными ожидают смертной казни еще четыре человека.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в стране были расстреляны более 400 осужденных. За все это время был помилован лишь один человек.

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Лукашенко и Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

В прошлом году сообщалось о трех смертных приговорах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.

В Пакистане признали виновным в государственной измене и приговорили к смертной казни 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Отмечается, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны. Решение суда выносилось заочно – в 2016 году Мушаррафу разрешили вылететь в ОАЭ на лечение, где он находится до сих пор, утверждая, что из-за угрожающих его жизни проблем со здоровьем не может вернуться.

Напомним, несколько месяцев назад в Гондурасе приговорили к 58 годам тюрьмы бывшую первую леди Росу Элену Бонильи.

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Беларусь Минск преступление смертная казнь Александр Лукашенко

Источник: Левый берег

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