В Пакистане преподавателя университета приговорили к смертной казни за богохульство

Фото: twitter.com/nighatdad

Суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что другим приговором Хафиза приговорили к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий (около 75 тысяч гривен).

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Постановления суда еще можно обжаловать, поэтому адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию. Защита Хафиза назвала приговор "крайне суровым".

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Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Магомете, которые преподаватель якобы публиковал в социальной сети Facebook. С 2014 года он находился в одиночной камере.

Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года его убили в его же адвокатской конторе.



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