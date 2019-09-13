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Зеленский приедет в Днепр: названа дата визита

13 сентября, 14:23

Журавель Максим

Не исключено, что президент проинспектирует уже отремонтированный мост

/ Фото: president.gov.ua

В Днепр завтра, 14 сентября, с рабочим визитом приедет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В целях чего запланирована поездка, не уточнили, однако не исключено, что глава государства приедет проверять Центральный мост, который недавно открыли после ремонта.

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Напомним, 12 июля Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. По условиям спора переправу должны закончить до 14 сентября. В случае, если городской голова успеет сдать в срок мост, открывать его приедет глава государства, если же нет — Филатову придется написать заявление об увольнении. Отметим, что Центральный мост был закончен и сдан в эксплуатацию еще 7 сентября.

Также мы сообщали, ччто в связи с ремонтом Центрального моста движение транспорта по мосту было перекрыто с 17 июля.

Ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта.

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Днепр мост визит Зеленский ОГА

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