В ГПУ завершился первый этап аттестации прокуроров

К сдаче экзамена в форме анонимного тестирования были допущены 1083 участника

/ Фото: Сегодня

Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", - сказано в сообщении.

Так, из 1083 участников успешно сдали экзамен и прошли на второй этап (набрали необходимые 70 и более баллов из 100) 795 кандидатов. Высшие оценки (от 91 до 100 баллов) получили 12% участников – 93 человека. И 95 участников вовсе не явились на аттестацию.

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Напомним, согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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