В "Квартале" прокомментировали скандал с шуткой про Гонтареву

Комики ответили на критику на свое выступление и дали понять, что останавливаться не собираются

Фото: facebook.com/kvartal95

Студия "Квартал 95" высмеяла поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на своем последнем концерте, но не считают себя виноватыми в это истории и обещают и дальше заниматься своим делом.

В "Квартале" отметили, что почти каждый их выпуск становится резонансным, поскольку актеры шутят на волнующие общество темы. И в то же время они заступились за хор имени Веревки, который участвовал в юмористическом номере, но подвергся критике.

"Квартал" – это острая политическая сатира, так было, есть и будет, даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его", – говорится в заявлении "Квартала" в Facebook.

Также "Квартал" пригласил министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского на сьемки. Отметим, что сам чиновник накануне извинился перед Гонтаревой и заявил, что ему стыдно за хор имени Веревки.

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Коллектив студии "Квартал 95" ответил и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который раскритиковал их за шутку про Гонтареву. Он отмечал, что это может плохо сказаться на инвестиционном климате в Украине.

"Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", – говорится в сообщении.

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"Наш юмор – наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", – добавили комики.

Как сообщали новости "Сегодня", "Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой. В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки. В свою очередь сама Гонтарева назвала шутку "Квартала 95" стыдом и позором.

в свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя скандал, заявил, что смеяться над горем – ненормально, но у нас демократия. В то же время он подметил, что если бы шутка была в исполнении других комиков, то она вообще прошла бы незамеченной.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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