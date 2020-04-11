"В мае Украина должна выйти на работу": Шмыгаль представил стратегию по выходу из карантина

Премьер отметил, что на следующей неделе будет представлена полноценная стратегия выхода страны из карантина

Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины, который вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода страны из карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Шмыгаль отметил, что этот план все еще дорабатывается, а полноценная стратегия будет представлена на следующей неделе.

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Согласно предварительным наработкам, режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая, после чего Украина должна выйти на работу.

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С мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность (создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу и тд), а с июня по июль начнут возобновлять работу общественного транспорта, завершат учебный год 2019-2020 и разрешат посещать зоны отдыха.

Как известно, карантинные меры в Украине пока продлены до 24 апреля. С 6 апреля правительство ужесточило ограничения. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. Также определен круг лиц, которые должны находиться на самоизоляции.

В Минздраве прогнозируют, что уже через 7-8 дней в Украине будут видны результаты от введения более жестких ограничительных мер, тем временем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что карантин могут отменить в первой декаде мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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