"В мае Украина должна выйти на работу": Шмыгаль представил стратегию по выходу из карантина

Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины, который вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода страны из карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".
Шмыгаль отметил, что этот план все еще дорабатывается, а полноценная стратегия будет представлена на следующей неделе.
Согласно предварительным наработкам, режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая, после чего Украина должна выйти на работу.
С мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность (создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу и тд), а с июня по июль начнут возобновлять работу общественного транспорта, завершат учебный год 2019-2020 и разрешат посещать зоны отдыха.
Как известно, карантинные меры в Украине пока продлены до 24 апреля. С 6 апреля правительство ужесточило ограничения. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. Также определен круг лиц, которые должны находиться на самоизоляции.
В Минздраве прогнозируют, что уже через 7-8 дней в Украине будут видны результаты от введения более жестких ограничительных мер, тем временем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что карантин могут отменить в первой декаде мая.
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