В МИД Германии сделали заявление по разведению сил на Донбассе

Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Разведение сил в Золотом – это важный сигнал, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

"В течение пяти лет на востоке Украины свирепствует конфликт. Разведение сил в Золотом – это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - отмечается в сообщении.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с разведением сил в Золотом приближается проведение "нормандских переговоров", но главную роль играет не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", – сказал он.

По словам Зеленского, главной целью разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.

Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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