Разведение сил на Донбассе: военные сделали заявление по защите населения

Командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, комментируя ситуацию с обеспечением правопорядка на участке разведения сил и средств в районе н.п.Золотое Луганской области, заявил, что в случае провокационных действий противника украинские военные готовы предоставить защиту гражданскому населению.
"Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям", - сказал он на брифинге в Краматорске.
Кравченко подчеркнул, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".
Он заверил, что в процессе разведения сил и средств и по его окончании представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы обеспечивают защиту гражданского населения и правопорядок.
Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.
Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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