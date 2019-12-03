В МИД надеются, что Венгрия не будет заключать альянсы с Россией против Украины

Председатель Госдумы РФ Володин заявил, что парламенты России и Венгрии вместе будут защищать права нацменьшинств в Украине

/ Фото: Александр Яремчук

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерской сторона не получала никаких заявлений с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине от спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба МИД.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым имееются разные подходы.

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"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - резюмировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 декабря председатель Госдумы РФ Володин заявил, что парламенты России и Венгрии вместе будут защищать права нацменьшинств в Украине. По его словам, в Украине представители российского, венгерского, румынского, польского национальных меньшинств подвергаются притеснениям. Володин утверждал, что обсуждал этот вопрос на встрече с венгерским спикером и получил от него решение парламента Венгрии, в котором говорится об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих в Украине.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснения малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей. Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы, оно стало ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ответ на выпад спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володиназаявил, чтоРоссия в очередной раз пытается "разыграть национальный вопрос" в Украине.

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