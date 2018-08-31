В МИД пояснили, что означает молниеносная реакция Москвы на убийство Захарченко
По мнению украинских дипломатов, Кремль пытается прикрыть действия своих марионеток
Быстрая реакция Министерства иностранных дел России на убийство главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко свидетельствует о желании прикрыть своих марионеток. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Мега молниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", – написала она.
Как известно, в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим".
Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко.
Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.
Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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