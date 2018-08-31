В МИД пояснили, что означает молниеносная реакция Москвы на убийство Захарченко

Сегодня, 21:09

По мнению украинских дипломатов, Кремль пытается прикрыть действия своих марионеток

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua
Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

Быстрая реакция Министерства иностранных дел России на убийство главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко свидетельствует о желании прикрыть своих марионеток. Об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мега молниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", – написала она.

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Как известно, в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим". 

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. 

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
Россия, захарченко, МИД Украины, Беца

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Источник:

"Сегодня"

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