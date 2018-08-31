Ликвидация Захарченко: боевики в Донецке заявили о задержании "украинских диверсантов"

Сегодня, 20:07

Украинская спецслужба, в свою очередь, предполагает в качестве мотива бандитские разборки или интерес Москвы

Александр Захарченко. Фото из открытых источников
Александр Захарченко. Фото из открытых источников

Боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Александра Захарченко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно, на данный момент на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Ранее мы писали, что в июне появилась информация о том, что Кремль планирует сменить Захарченко из-за мафиозных схем по воровству российских денег в "ДНР".

Кроме того, координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Юрий Карин говорил, что возглавить боевиков "ДНР" вместо Захарченко может Александр Ходаковский.
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Источник:

Интерфакс

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