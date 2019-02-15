В МИД РФ ответили на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе: Придумываются поводы из ничего
Захарова отметила, что санкционную политику Евросоюза, США, или стран альянса обсуждать бесполезно
МИД РФ считает, что планы по новым санкциям ЕС из-за инцидента в Керченском проливе не имеют под собой основания. "Поводы для санкций выдумываются из ничего", – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1".
"Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны — абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего", — заявила она, отвечая на вопрос, удалось ли на Мюнхенской конференции обсудить вопрос новых санкций с европейскими коллегами. "Серьезно обсуждать эти вопросы — об этом уже говорило российское руководство неоднократно — просто невозможно", — добавила Захарова.
Как сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС при центральных органах содружества, Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.
Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля в Брюсселе.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
В феврале члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.
12 февраля британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что ЕС и США разрабатывают новые санкции против России после захвата украинских моряков. По их словам, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим президента РФ Владимира Путина.
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