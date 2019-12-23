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В МИД России заявили о "новом препятствии" для обмена пленными

23 декабря, 00:38

Лавров заявил, что не все лица в списках на обмен "процессуально очищены"

/ Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены, что является препятствием для обмена до Нового года и Рождества.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ

"В Париже призвали Контактную группу (ТКГ – Ред.) согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель – "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона", – заявил Лавров.

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"Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", – отметил он.

Ранее стало известно, что обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская заявила, что представители "ЛНР" сорвали договоренности во время переговоров по обмену пленными.

Напомним, 18 декабря в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, однако никаких результатов оно пока не принесло. Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что не удалось достичь прогресса на переговорах в Минске. По его словам, договоренности в Париже не стали аргументом в Контактной группе для решения вопроса о пленных.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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