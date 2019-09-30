ПАСЕ без делегации Украины и программа действий Кабмина: итоги дня

Общество

26 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

За следующие пять лет будет расширен перечень безвизовых стран для украинцев за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. Такое обещание сделал Кабмин.

Фонтаны Киева прекратили работу до следующего сезона.1 октября специалисты коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут подготовку их к зиме.

Не менее 200 опорных школ из 800, созданных в стране, сейчас не соответствуют критериям такой школы. Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

С 29 октября изменятся правила пересечения линии разграничения на Донбассе для детей до 16 лет. Детям необходимо будет иметь внутренний или заграничный паспорт или проездной документ ребенка. Сейчас необходимо предъявлять свидетельство о рождении.

С начала года подешевел ряд социальных продуктов питания. Цены упали на курятину – на 6,6% и на говядину – на 6%. При этом подорожала на 8,1% свинина. Подешевели яйца – на 20,7%, сало – на 1,9% капуста – на 31%, лук – на 52%.

Составили 1203 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии опьянения правоохранители за минувшую неделю. Всего же вынесено 33399 постановлений за нарушение ПДД.

Экономика

Ослабил на 12 копеек до 24,20 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 1 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 сентября. Стоимость "бакса" все еще находится на минимуме с января 2016 года, однако так и не смогла преодолеть психологическую отметку в 24 грн/долл. И все же за неделю – с 24 сентября по 1 октября – гривня по отношению к доллару окрепла на 23 копейки.

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Увеличились в 2,3 раза запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) – до 20,298 млрд куб. м. По состоянию на 28 сентября запасы на 26,3% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом хранилища заполнены на 65%.

348,2 млн долларов купил Национальный банк на прошлой неделе – с 23 по 27 сентября – на межбанковском валютном рынке, что на 29,2% больше показателя неделей ранее. При этом регулятор не продавал валюту, как и предыдущие семь недель. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,908 млрд долл., или почти в 17 раз.

Правительство приняло распоряжение о финансировании дешевых кредитов для покупки земли сельскохозяйственными производителями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, этот документ является началом подготовки будущей земельной реформы.

Каким может быть курс гривни до 2022 года сообщило агентство S&P Global Ratings. На конец 2019 года эксперты ожидают курс 27 грн за доллар, на конец 2020 – 27,5 грн, 2021 – 28 грн, а 2022 – 28,5 грн.

Кабинет министров ставит перед собой задачу привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет, что должно позволить экономике Украины вырасти за указанный период на 40%.

Повысило с 2,5% до 3,2% прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году агентство S&P Global Ratings, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

Новые реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты вступят в силу 1 октября. Они будут соответствовать стандарту IBAN. Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

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2-3,5 миллиарда гривен Кабинет министров рассчитывает получить от легализации игорного бизнеса в Украине. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Банк не имеет права передавать коллекторской компании задолженность физлица и его контакты без предупреждения. Об этом сказала начальник управления Национального банка по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, ссылаясь на нормы действующего законодательства.

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября. Они не будут принимать для расчетов за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать их из оборота.

Мир

Открылась последняя в 2019 году сессия Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Украинская делегация не участвует в ее работе в знак протеста против возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ. Глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя.

Начаты официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский Союз.

Опустился ниже 8 тысяч долларов курс биткоина, при этом по итогам всей прошедшей недели он упал примерно на 20%, сообщает MarketWatch. Это стало самым значительным недельным падением в текущем году. За последние три месяца криптовалюта потеряла около 34% своей стоимости. Тем не менее, с начала текущего года она выросла на 115%. В июне курс поднимался выше 10 тыс. долларов впервые с начала 2018 года.

Увеличился менее чем на 1% объем добычи нефти в США по итогам первых шести месяцев 2019 года, тогда как в первом полугодии предыдущего года прирост составил 7%. Одной из причин замедления названы проблемы компаний, ведущих добычу сланцевой нефти. В связи с сокращением отдачи скважин компаниям приходится вкладывать больше средств в бурение новых, а многим мелким и средним компаниям это дается непросто в условиях, когда мировые цены на нефть продолжают колебаться в районе 60 за баррель.

Взят под федеральную защиту информатор, сообщивший о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Побеждает на внеочередных парламентских выборах, набрав 38,4% голосов, "Австрийская народная партия" бывшего канцлера Себастьяна Курца. Второе место получает "Социал-демократическая партия Австрии" с 21,5% голосов, третье – ультраправая Австрийская партия свободы с 17,3%. За ними идут "зеленые" с 12,4% и либеральная NEOS c 7,4%.

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