В Минздраве представили проект закона о борьбе с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения подготовили комплекс мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, который предлагается закрепить на уровне закона.
Проект документа о повышении эффективности борьбы с инфекцией представил глава Минздрава Илья Емец.
Как стало известно, законопроект предусматривает:
- упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
- возможность сотрудникам выполнять работы из дома;
- запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 200 человек;
- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за невыполнение карантина.
Напомним, что 13 марта стало известно о смерти женщины с коронавирусом, госпитализированной в Радомышле.
12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.
Также стоит добавить, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.
Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк