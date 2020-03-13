В Минздраве представили проект закона о борьбе с коронавирусом

В документе предусмотрено шесть важных шагов для борьбы с инфекцией

В Министерстве здравоохранения подготовили комплекс мероприятий по борьбе с распространением коронавируса, который предлагается закрепить на уровне закона.

Проект документа о повышении эффективности борьбы с инфекцией представил глава Минздрава Илья Емец.

Как стало известно, законопроект предусматривает:

- упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

- возможность сотрудникам выполнять работы из дома;

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- запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 200 человек;

- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за невыполнение карантина.

Напомним, что 13 марта стало известно о смерти женщины с коронавирусом, госпитализированной в Радомышле.

12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.

Также стоит добавить, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

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