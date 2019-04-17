В МВД напомнили, что нельзя брать на дебаты на НСК "Олимпийский"
Стадион способен вместить около 70 тыс. зрителей
Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что проверки на НСК "Олимпийский" во время дебатов будут "глубокие и придирчивые", поэтому призвал не вступать в конфликты с правоохранителями и лояльно относится к просьбам показать сумки, применению металлоискателей и т.д., сообщает телеканал "112 Украина".
"Силы МВД абсолютно готовы и имеют все необходимые ресурсы, включая резервы, для того, чтобы обеспечить безопасность, но при одном условии: оба лидера двух политических лагерей, которые противостоят друг другу, и их сторонники будут настроены на мирный характер этого действительно необычного массового мероприятия", - сказал Шевченко.
Он просит всех ответственно отнестись ко всем мерам безопасности, которые будут обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС.
"Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано, как оружие, даже если оно легально, к примеру газовые баллончики, ножи, метательные предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника", - акцентировал внимание директор Департамента коммуникации МВД.
Дебаты между кандидатами в президенты должны начаться 19 апреля в 19:00.
Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.
Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.
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