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В МВД напомнили, что нельзя брать на дебаты на НСК "Олимпийский"

Сегодня, 03:55

Стадион способен вместить около 70 тыс. зрителей

Фото: Сегодня

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что проверки на НСК "Олимпийский" во время дебатов будут "глубокие и придирчивые", поэтому призвал не вступать в конфликты с правоохранителями и лояльно относится к просьбам показать сумки, применению металлоискателей и т.д., сообщает телеканал "112 Украина".

"Силы МВД абсолютно готовы и имеют все необходимые ресурсы, включая резервы, для того, чтобы обеспечить безопасность, но при одном условии: оба лидера двух политических лагерей, которые противостоят друг другу, и их сторонники будут настроены на мирный характер этого действительно необычного массового мероприятия", - сказал Шевченко.

Он просит всех ответственно отнестись ко всем мерам безопасности, которые будут обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС.

"Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано, как оружие, даже если оно легально, к примеру газовые баллончики, ножи, метательные предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника", - акцентировал внимание директор Департамента коммуникации МВД.

Дебаты между кандидатами в президенты должны начаться 19 апреля в 19:00.

Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.

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Тег выборы, безопасность, МВД, Порошенко, Шевченко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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