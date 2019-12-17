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В Нацполиции прокомментировали несоответствие результатов экспертиз в деле Шеремета

17 декабря, 23:55

В полиции призвали не искажать озвученную ранее официальную информацию

Павел Шеремет

Павел Шеремет / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Национальной полиции уверяют, что информация относительно несоответствия результатов проведенных экспертиз в рамках расследования убийства Павла Шеремета не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

"Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом. Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В этих официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы", – говорится в сообщении.

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В полиции призвали стороны уголовного процесса, журналистов и общественность "не искажать озвученную ранее официальную информацию по расследованию этого резонансного убийства".

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Между тем, защита фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета получила доступ к материалам досудебного расследования.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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