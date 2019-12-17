Дело об убийстве Шеремета: адвокатам передали материалы досудебного расследования

Защита фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета получила доступ к материалам досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности, которые применялись в этом уголовном производстве, в отношении определенных лиц. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", – говорится в сообщении.
Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.
Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.
Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.
Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.
Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк