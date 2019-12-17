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Дело об убийстве Шеремета: адвокатам передали материалы досудебного расследования

17 декабря, 14:17

Часть материалов расследования остается закрытой для ознакомления, сообщили в Нацполиции

/ Фото: Getty Images

Защита фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета получила доступ к материалам досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности, которые применялись в этом уголовном производстве, в отношении определенных лиц. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

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Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

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Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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