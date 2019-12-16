Дело Шеремета: противоречивые выводы экспертизы "слили" в Сеть (фото)

Экспертиза не дает четкого ответа, являются ли задержанные причастными к убийству

Павел Шеремет. Фото: facebook.com/pavel.sheremet.9

Выводы экспертизы в деле Павла Шеремета, которые следствие считает одним из главных доказательств причастности задержанных к убийству журналиста, неоднозначные и прямо не доказывают их вину. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо", которое опубликовало соответствующие документы. Свой источник СМИ не называет.

Журналисты утверждают, что четверо экспертов, среди которых британец Иван Бирч, сравнивая фото и видео подозреваемых, пришли к разными выводам: психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза походки считает доказательства "условно-достаточными".

Выводы экспертов по делу Шеремета / slidstvo.info

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Более того, по информации источника Иван Бирч, которого министр МВД Арсен Аваков называл специалистом номер один в мире", делал еще одно исследование ходьбы по заказу Украины. Он сравнил женщин, зафиксированных камерами наблюдения утром 20 июля 2016 г., когда взорвали Шеремета (лицо А), за несколько дней до этого, когда якобы происходила подготовка преступления (лицо В) и ночью, когда заложили взрывчатку под авто (лицо С) . Свои выводы Бирч делал на основе 11-уровневой шкалы, которая варьируется от "очень веских доказательства в опровержение" до "очень веские доказательства в подтверждение".

В этой экспертизе Бирч пришел к выводу, что женщина, которая фотографировала камеры наблюдения, и подложившая бомбу женщина, – вероятно, одно лицо ("умеренно весомое доказательством в подтверждение").

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Бирч утверждает, что разведчица и подрывник – одно лицо / slidstvo.info

Отметим, что по версии украинского следствия это две разных женщины – "разведчица" Яна Дугарь и "исполнительница преступления" Юлия Кузьменко. Последняя арестована на два месяца без права залога.

Организатором убийства правоохранители считают сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко. Сам Антоненко отмечал существенные его отличия с зафиксированным на видео человеком. А друг подозреваемого утверждал о наличии алиби.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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