Геращенко назвал один из самых важных моментов в расследовании убийства Шеремета

Записи с камер наблюдения не давали оснований сделать вывод о подозреваемых, и пришлось обратиться за помощью

Антон Геращенко. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

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Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета долгое время ждало экспертизу движения подозреваемых, поскольку стопроцентных доказательств их вины не было, а материалы с камеры видеонаблюдения на улицах были плохого качества, чтобы рассмотреть детали. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы все эти месяцы ждали экспертизы движения этих людей. У нас нет селфи, где бы подозреваемые говорили: "Мы собираемся через час взорвать Шеремета". Таких доказательств у нас нет. У нас был один из самых важных вопросов – это экспертиза движений киллеров (подозреваемых)", – сказал он.

Геращенко прояснил некоторые моменты, по которым следствие определяло подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения, которые вызвали недоверие в обществе. Он напомнил, что запись велась ночью и априори нельзя было ожидать, чтобы хорошо были видны детали, например татуировки на руках.

"Относительно формы бороды (которую следствие приписывает Антоненко. – Ред.), то ее можно было бы сбрить, если готовишься к серьезному преступлению… " – предположил Геращенко.

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Говоря о росте подозреваемых, он отметил, что все видели запись с камеры сверху, где люди кажутся одного роста, но замглавы МВД отметил, что это "обман зрения".

Что касается переписок в телефоне, которые представили в качестве алиби, то Геращенко попросил предоставить полиции технику, чтобы можно было изучить эту переписку.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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