В НАТО отказали во встрече Столтенберга с украинскими моряками – СМИ

/ Фото: president.gov.ua

Украина предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из российского плена украинскими моряками. В вльянсе от этой идеи отказались. Об этом пишет "Зеркало недели".

По данным издания, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей. Это, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "нормандском формате".

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Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев во главе делегации Североатлантического совета заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО помогает противостоять гибридным угрозам, с которыми сталкивается страна. Через десять трастовых фондов Украина получит от альянса около 40 млн евро на поддержку военной сферы.

Кроме того, 29 октября в порт Одессы утром прибыли четыре корабля НАТО, входящие в противоминную группу альянса. В 9:30 утра корабли вышли из густого тумана, а им навстречу вышло судно Морской охраны Госпогранслужбы – BG62 "Подолье".

Как сообщали новости "Сегодня", 30 октября в Одессу прибыла делегация Североатлантического альянса во главе с Йенсом Столтенбергом. Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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